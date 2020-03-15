İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı 20 bini aşkın insanın koronavirüse yakalandığı ve bin 441 insanın hayatını kaybettiği İtalya'da, milyonlarca insan karantina altında tutuluyor. Bu durum insanların gıda ürünlerini stoklamasına sebep olurken, İtalya'dan gelen bir görüntüde, oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu yer aldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa'da en çok İtalya'da etkisini gösterdi. 21 bin 157 kişinin aktif olarak virüs taşıdığı ülkede, ölü sayısı bin 441'e ulaştı. Öte yandan milyonlarca insanın karantina altına alınması gıda ürünlerinin stoklanmasına sebep oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise, yaklaşık 1 kilometrelik market kuyruğu yer aldı.

SEPETLERİYLE BEKLEDİLER

İtalya'da olduğu belirtilen görüntülerde, koronavirüs sebebiyle karantina altında bulunan bölgede, bir marketin önünde oluşan kuyruk yer aldı. İtalyanlar, ellerindeki market sepetleriyle tek sıra halinde uzun kuyruklar oluştururken, bu anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

1441 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Avrupa'da en çok İtalya'da hissedilen koronavirüs, ülkede bin 441 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 21 bini aşkın vakanın bulunduğu ülkede, 3 bine yakın hasta ise iyileşerek sağlığına kavuştu.