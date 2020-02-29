: İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

29.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:34

İtalya Sivil Savunma Ajansı, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini ve son 24 saat içinde 240 kişinin daha ölümcül virüse yakalandığını belirtti.

Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli, İtalya'da toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının bin 128 olduğunu, bu vakalardan 50'sinin iyileştiğini ve 29 kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

KOVİD-19 İTALYAN EKONOMİSİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bu arada, ANSA ajansının bir araştırma şirketine dayandırdığı haberine göre, İtalyan ekonomisinde bu yılın ilk ve ikinci çeyreklerinde yüzde 1 ila 3 arasında küçülme olacağı, bunun koronavirüsten kaynaklandığı belirtildi. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) bu kaybın 9 ila 27 milyar avro civarında tahmin edildiği ifade edildi.

Haberde, koronavirüs vakalarının en çok İtalyan GSYİH'nin yüzde 31'ini oluşturan Lombardiya ve Veneto bölgelerinde görüldüğüne de dikkat çekildi.

Ayrıca henüz Kovid-19 vakasına rastlanmayan başkent Roma'da turizm sektöründeki iptallerin yüzde 90'lara ulaştığı basına yansıdı.

Öte yandan, koronavirüs Avrupa'da diğer ülkelerde de yayılırken, son olarak Hollanda'da vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

İRAN'DA 43 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, Çin dışında virüsten en çok etkilenen İran'da son 24 saat içinde 295 yeni vaka tespit edilmesinin ardından toplam sayı 593'e ulaştı. 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte İran'da koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi. İran'da 100 milletvekiline yapılan taramalarda 5 kişide virüs tespit edildiği de gelen bilgiler arasında. 25 Şubat'ta Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi de virüse yakalandığını söylemişti.

DÜNYA GENELİ 2 BİN 941 ÖLÜM

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsüyle ilgili verileri derleyen 'worldometers'ın verilerine göre, dünya genelinde ölü sayısı 2 bin 941 olarak kaydedildi. Virüsle bağlantılı vaka sayısı ise 85 bin 691 olarak paylaşıldı.

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