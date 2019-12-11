İtalya'da gün yüzüne çıkan tablo Gustav Klimt'in 60 milyon euro değerindeki kayıp eseri mi?

11.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:46

İtalya'da bir galerinin duvarının içinden çıkan tablonun 20 yıl önce çalınmış olduğu düşünülen bir Gustav Klimt tablosu olabileceği sanılıyor.



İtalya'nın kuzeyinde yer alan Piacenza şehrindeki Ricci Oddi modern sanat galerisi bahçıvanı galerideki sarmaşıkları temizlemek isterken duvarda metal bir pano fark etti ve içine bakmak için açtığında iç ve dış duvar arasında kalan boşlukta bir tabloya rastladı. Euronews.com'da Görüntüle