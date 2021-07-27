İtalya'da delta varyantındaki artışa rağmen sosyal yaşam hareketliliğini koruyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, virüsün bulaşıcı türü delta varyantı sebebiyle yeniden artış eğilimi göstermesine karşın, ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da insanlar günlük yaşamlarına devam ediyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, virüsün bulaşıcı türü delta varyantı sebebiyle yeniden artış eğilimi göstermesine karşın, ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da insanlar günlük yaşamlarına devam ediyor. Kenti gezmeye gelen turistler ile bazı Milanoluların açık havada zorunlu olmamasına rağmen maske takmayı sürdürdüğü bazılarının ise takmadığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Michele Novaga