İtalya'da 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Güncel, Haber

İtalya'da 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında yer alan İtalya'da durum giderek ağırlaşıyor. Ülkede, 23 Nisan tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi.

23.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:41

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi.

ABD VE İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 2 BİN 326 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, ölümcül salgın nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği ABD ve Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere'de de ölü sayısı korkunç rakamlara ulaştı.

ABD'de 23 Nisan tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1710 artarak 46 bin 785'e yükseldi. İngiltere'de ise 23 Nisan'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.

İtalya'da 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi

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