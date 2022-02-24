İtalya Başbakanı Draghi: "Rusya'ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz" - Haberler
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İtalya Başbakanı Draghi: "Rusya'ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İtalya Başbakanı Draghi:

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından yaptığı açıklamasında, "Rusya'ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz" dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından yaptığı açıklamasında, "Rusya'ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya bu sabah saatlerinde başlattığı operasyonun ardından dünya liderleri harekete geçti. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarının ağır olacağını belirterek krizi görüşmek üzere AB liderlerine katılacağını açıkladı. Draghi, "Rusya'ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz. Müttefiklerimiz yanımızda. Hep birlikte Ukrayna'nın egemenliğini, Avrupa'nın güvenliğini ve hepimizin paylaştığı kurallar ve değerler temelinde uluslararası düzenin bütünlüğünü korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" açıklamasında bulundu. - ROMA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mario Draghi, Ukrayna, İtalya, Rusya, Politika, Haberler

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