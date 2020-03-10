Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel

Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 463 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da Başbakan Guseppe Conte tüm ülkenin karantinaya alındığını açıkladı.

10.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:37
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı

İtalya, koronavirüse karşı alınan acil önlemleri ülkenin kuzeyinden, ulusal çapa genişletirken, İtalya Başbakanı Guseppe Conte "İtalya'nın tamamı karantina altında" açıklamasında bulundu.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünün, Çin'in ardından en etkili olduğu ülke İtalya oldu.

"İTALYA'NIN TAMAMI KARANTİNA ALTINDA"

İtalya Başbakanı Guseppe Conte, ülke genelinde evde kalma ve seyahat için izin alma uyarısında bulundu. Başbakan Conte, insanlar için en iyisinin evde kalmak olduğunu kaydederken, "Virüsün yayılmasında ve yaşanan ölümlerde büyük çapta bir artış var" dedi. Conte "İtalya'nın tamamı karantina altında" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 463'E YÜKSELDİ

Dünden bu yana ülkedeki korona virüsü nedenli ölüm sayısı bir gün içinde 97 artarken, ölü sayısı 366'dan 463'e çıkarak, ölüm orası yüzde 24 oranında arttı. Dünya genelinde ise toplam Korona virüsü vaka sayısı 114 bini aşmışken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 4 binin üzerinde kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Ölü sayısının her geçen gün arttığı Avrupa ülkesinde daha önce spor müsabakaları iptal edilmiş, okullar kapatılmıştı.

Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı

Kaynak: İHA

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Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı

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