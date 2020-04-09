İşyeri sahiplerine seslenen ÇESOB Başkanı Recep Gür, "3 ay kira almayın"
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İşyeri sahiplerine seslenen ÇESOB Başkanı Recep Gür, "3 ay kira almayın"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, işyerlerinin mülk sahiplerine seslenerek, dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde kiracılardan 3 ay kira alınmaması önerisinde bulundu.

09.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:35
İşyeri sahiplerine seslenen ÇESOB Başkanı Recep Gür,

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, işyerlerinin mülk sahiplerine seslenerek, dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde kiracılardan 3 ay kira alınmaması önerisinde bulundu.

Koronavirüs salgınından dolayı zor bir süreçten geçtiğimizin altını çizen Başkan Gür, Çorum'da işyerleri zorunlu olarak kapanan 2 bine yakın işyeri bulunduğunu belirterek, işyerleri kapanan esnafın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için işyeri mülk sahiplerinden 3 ay süreyle kira talep etmemelerini istedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesinin tahliye nedeni sayılmayacağını hatırlatan Recep Gür, bu süreçte işyeri mülk sahiplerinin de elini taşın altına koymalarını beklediklerini söyledi.

Devletin hazine malı kapsamında bulunan işyeri kiracılarından kira almayacağını vurgulayan Gür, aynı şekilde özel mülk sahiplerinden de bu duyarlılığı göstermeleri halinde bu süreçten esnafın daha fazla yara almadan çıkacağına olan inancını dile getirdi.

Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak devletten de beklentilerinin olduğunu belirten Recep Gür, virüs tehlikesi geçtikten sonra esnafın çeşitli borçlarla boğuşmaması için gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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