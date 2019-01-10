İstinat Duvarı 3 Otomobilin Üzerine Yıkıldı

ADANA'da bir binanın istinat duvarı, yan binanın otoparkının üzerine yıkıldı. Olayda, park halindeki 3 araç, hasar gördü.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ne meydana geldi. Bir binanın 5 metrelik istinat duvarı, arkasında bulunan başka bir binanın otoparkına doğru yıkıldı. Gürültüye uyanan apartman sakinleri, hasar gören 3 aracı enkazın altından çıkartıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, hasar tespiti için çalışma başlattı. - Adana

Kaynak: DHA