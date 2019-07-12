İstiklal Marşı'nı okuyamayan yarışmacılar Müge Anlı'yı sinirlendirdi

Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışılagelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın eskiden sunduğu Güven Bana yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Beğeniyle izlenen yarışmanın yayınlanan son bölümüne ise İstiklal Marşı sorusu damga vurdu.

SORUYA UZUN SÜRE CEVAP VEREMEDİLER

Güven Bana'da "İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane "millet" kelimesi vardır? sorusuna uzun süre cevap veremeyen yarışmacılar, İstiklal Marşı'nı doğru okuyamayınca Müge Anlı'yı sinirlendirdi.

BENİM İÇİN UTANÇ KAYNAĞI

Yarışmacılara sitem eden Anlı, "Size hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben sizden sadece İstiklal Marşı'nı okumanızı istedim. Keşke biriniz okuyup diğeriniz saysaydı" dedi. Soruya cevap veren kadın yarışmacı ise "İnanamıyorum, benim için utanç kaynağı" dedi.