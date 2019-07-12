İstiklal Marşı'nı okuyamayan yarışmacılar Müge Anlı'yı sinirlendirdi
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasına İstiklal Marşı sorusu damga vurdu. Yarışmacılar İstiklal Marşı'nı okuyamayınca Müge Anlı duruma çok sinirlendi.
Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışılagelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın eskiden sunduğu Güven Bana yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Beğeniyle izlenen yarışmanın yayınlanan son bölümüne ise İstiklal Marşı sorusu damga vurdu.
SORUYA UZUN SÜRE CEVAP VEREMEDİLER
Güven Bana'da "İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane "millet" kelimesi vardır? sorusuna uzun süre cevap veremeyen yarışmacılar, İstiklal Marşı'nı doğru okuyamayınca Müge Anlı'yı sinirlendirdi.
BENİM İÇİN UTANÇ KAYNAĞI
Yarışmacılara sitem eden Anlı, "Size hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben sizden sadece İstiklal Marşı'nı okumanızı istedim. Keşke biriniz okuyup diğeriniz saysaydı" dedi. Soruya cevap veren kadın yarışmacı ise "İnanamıyorum, benim için utanç kaynağı" dedi.
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Suriyelilere ogretin memleket babalarinin mali marsta onların olsun burada doğanlar üvey evlatCevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
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her şehire üniversite açarak eğitim kültür kişisel gelişim artmaz ki ortalık diplomalı cahil kişisel gelişimini tamamlayamamış insan kaynıyor türk lirası gibi oldu diploma da :DCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Türkiyede neredeyse her ilde bir ünüfersite var herkese sorsunlar siz müslümanmısınız.desinler hemen hemen herkes müslümanım der ama ?ahadet getirmeyi biliyormusunuz desinler.emin olunki yüzde 10. Bilmezler ne alakası var derseniz.çünkü yaratılı? sebebimiz bu egitim seviyeyesi yerlerde Ama Allah var çıplak gezmede sahillerimiz ful rü?fet yemede taciz etmede hırhızlık gasp gibi ?eylerde ilk sıradayız survivor izlemede cılgınca dizi izlemede zirveyi kimseye kaptırmıyoruz.birde magazin es geçmemek lazım kim kiminle evlendiyse artık yazı tura atılıyor ma?allah ?imdi ise gelmi?iz ele?tirdigim konuya bak ne ekersen onu biçersinCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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milli mars ne icin lazim? Ezbere bilsem bana ve ülkeye ne yarari olacak! Bos seylerle ugrasmakdan enerjimiz tükeniyor haberiniz varmi! Din ve Milliyetcilik (buna ben irkcilik diyorum) bizi bir millim ileriye götürmüyecek seyler, sadece akilli bir kac kisinin veya guruplarin hayatlarin ancak güzelestirir.Cevap Yaz 1 34 Yayından Kaldır
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vay vatan ''hayinleri'' sizi, bir marsimizi bile cigiramadiniz hepiniz hayinsiniz. . .Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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yeni eğitim sistemi sonuçları. eskiden ortakolul mezunu olan birindeki bilgi ve birikim şimdiki çoğu üniversite mezununda yok maalesef :(((((Cevap Yaz 179 11 Yayından Kaldır
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hayır eskiden bilgiye saygı vardı. şimdi gençlerin bilgiye saygısı ve ilgisi yok. kimse takmıyor ki. ama son netflixte ki dizileri herkes biliyor.14 Yayından Kaldır
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EĞİTİM SİSTEMİNİN BAŞINDAKİLER BİR TÖRENDE İSTİKLAL MARŞINI OKUYAMAMIŞKEN , BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN DİPLOMA TÖRENİNDE İSTİKLAL MARSI OKUMAYI SİYASI İÇERİKLİ GÖSTERİRSEN VE OKUTMAZSAN SONUÇ BU OLUR . YAZIKLAR OLSUN BEĞENİLMEYEN ESKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİSİ İSTİKLAL MARŞININ ON KITASINI EZBERE BİLİRDİ59 4 Yayından Kaldır
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Acil eğitim kalitesini arttırmamız lazım. Okul sayısını değil.73 7 Yayından Kaldır
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ineğin yavrusuna oğlak keçinin yavrusunada buzağı diyen üniverste gençliği, , bunlar çarpım tablosunuda bilmiyorlar yeminle ve bu nasıl eğitimdir bu nasıl bir öğretimdir gençlerin sadece işleri güçleri aşk meşk olmuş telefon ellerinde selfiler mesajlar çekmek olmuş94 2 Yayından Kaldır
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