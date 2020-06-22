İstiklal Caddesi'nde duygu sömürüsü yapan iki kişiye 784 lira para cezası - İstiklal Caddesi'nde duygu sömürüsü yapan iki kişiye 784 lira para cezası İstiklal Caddesi'nde kardeşinin lösemi hastası olduğunu iddia ederek Türk Bayrağı ve Atatürk resmi satmaya çalışan iki kişiye 784 lira para cezası kesildi.

- İstiklal Caddesi'nde duygu sömürüsü yapan iki kişiye 784 lira para cezası İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde kardeşinin lösemi hastası olduğunu iddia ederek Türk Bayrağı ve Atatürk resmi satmaya çalışan iki kişiye 784 lira para cezası kesildi. İstiklal Caddesi'nde iki kişi kardeşinin lösemi hastası olduğunu iddia eden ve insanlara Türk bayrağı ve Atatürk resmi satmaya çalıştı. Şahısların caddenin farklı bölgelerinde duygu sömürüsü yaptığı ihbarını alan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Satış yapan iki kişi yakalayan ekipler, toplamda 784 lira para cezası kesti. Kaynak: İHA