Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var

Kayseri'de, taksi durağında çalışan oğlu Mustafa Ç'nin işten çıkarılmasına kızan baba Ahmet Ç., durak çalışanı 3 kişiyi bıçakla yaradı.

DURAĞA GELİP 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Ç., taksi şoförü olarak çalışan oğlu Mustafa Ç.'nin işten çıkarılmasını öne sürerek, taksi durağına gelip, çalışanlarla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Ç., durak çalışanı Mesut Ü., Okan Ü. ve Hasan G.'yi bıçakla yaraladı. Kavga sırasında kendisi de bıçakla yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA