İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 2 yıl önce işten çıkarılan genç, "Çocuklarım aç" diyerek kendisini yakmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 2 yıl önce işten çıkarılan Ümit A., belediye binası önünde "Çocuklarım aç" diyerek kendisini yakmaya çalıştı. Dehşet anları, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gazintep Büyükşehir Belediyesinden 2 yıl önce işten çıkarılan Ümit A. isimli yurttaş, bugün öğlen saatlerinde belediyenin önünde kendini yakmaya kalkıştı.
FATMA ŞAHİN'LE GÖRÜŞMEK İSTEDİ
MA'da yer alan habere göre; belediyenin önüne gelerek Belediye Başkanı Fatma Şahin'le görüşmek isteyen, talebi karşılanmayıp belediye binasına alınmayan Ümit A., elbiselerini çıkararak kendisini yakmaya kalkıştı.
"2 YILDIR İŞSİZİM, ÇOCUKLARIM AÇ"
Ümit A. kendisini yakmaya çalışırken yüklü miktarda borcu olduğunu belirterek, "Çocuklarım aç. 2 yıldır işsizim. Tazminatım bile verilmedi. İşsizlik maaşımı alamıyorum" diye bağırdığı öğrenildi. Kendisine yangın tüpüyle müdahale edilen Ümit A., polis gözetiminde hastaneye götürüldü.
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arkadaşlar bizleri birileri uyardı DÖVECEK DİZİNİZ KALMAYACAK DİYE. . . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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çay atsınlar çay, çay atınca düzeliyor. durmak yok, aynı istikrarla, aynı hızla devam. hepimiz yanana kavrulana kadar.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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ülkenin hali ortada insanlar ekmeğe muhtaç bi yandanda tıka basa yiyip kusacak hale gelenler var adaletsizlik böyle bişey işteCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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SURİYELİLERDEN VAKİT YOK Kİ , DOYURALIM. GUZEL MEMLKETİMCevap Yaz 9 Yayından Kaldır