İşte YSK'nın İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verdiği 51 Sandık

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 31 ilçede AK Parti'nin yeniden sayım talebini reddetti. YSK, yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi.

YSK'nın İstanbul genelinde tüm oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetmesi sonrası gözler, sondajlama yöntemiyle yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi.

21 İLÇEDEKİ 51 SANDIKTAKİ OYLAR SAYILACAK

Kurulun kararına göre 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamı yeniden sayılacak.

NTV'de yer alan habere göre söz konusu ilçeler ve sandık numaraları şöyle:

Ataşehir-1306

Avcılar-2372, 1017

Bağcılar-1025, 2041, 2174, 3106, 3368

Bahçelievler-2169

Beşiktaş-1034, 1076, 1184

Beykoz-1013

Esenler-2114

Esenyurt-1169, 1181

Eyüpsultan-1131

Fatih-1249, 3139, 1075

Gaziosmanpaşa-1279, 3300

Kadıköy-3052, 1306, 3068

Kartal-1034

Küçükçekmece-3491, 1073, 1522, 3294

Pendik-1095

Sarıyer-1082, 1253

Sultangazi-1035, 1009, 1217, 2389

Şişli-1002

Ümraniye-2215, 3023, 3408, 3439, 2025

Üsküdar-1287, 2059

Zeytinburnu-1123, 1172, 1264, 2016, 2205, 2090