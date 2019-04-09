İşte YSK'nın İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verdiği 51 Sandık
AK Parti'nin İstanbul için yaptığı "31 ilçede oylar yeniden sayılsın" talebini reddeden YSK, 51 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 31 ilçede AK Parti'nin yeniden sayım talebini reddetti. YSK, yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi.
YSK'nın İstanbul genelinde tüm oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetmesi sonrası gözler, sondajlama yöntemiyle yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi.
21 İLÇEDEKİ 51 SANDIKTAKİ OYLAR SAYILACAK
Kurulun kararına göre 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamı yeniden sayılacak.
NTV'de yer alan habere göre söz konusu ilçeler ve sandık numaraları şöyle:
Ataşehir-1306
Avcılar-2372, 1017
Bağcılar-1025, 2041, 2174, 3106, 3368
Bahçelievler-2169
Beşiktaş-1034, 1076, 1184
Beykoz-1013
Esenler-2114
Esenyurt-1169, 1181
Eyüpsultan-1131
Fatih-1249, 3139, 1075
Gaziosmanpaşa-1279, 3300
Kadıköy-3052, 1306, 3068
Kartal-1034
Küçükçekmece-3491, 1073, 1522, 3294
Pendik-1095
Sarıyer-1082, 1253
Sultangazi-1035, 1009, 1217, 2389
Şişli-1002
Ümraniye-2215, 3023, 3408, 3439, 2025
Üsküdar-1287, 2059
Zeytinburnu-1123, 1172, 1264, 2016, 2205, 2090