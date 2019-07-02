İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!
İstanbul Üsküdar'da bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Korkutan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.
Üsküdar'da bir binada yangın çıktı. Alevler binanın çatısını sararken çevrede korku dolu anlar yaşandı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Patlama anı saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
ALEVLER KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜLDÜ
Beş katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı..Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ve yoğun duman kilometrelerce öteden görülüyor.
İşte patlamadan ilk görüntüler:
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