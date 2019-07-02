İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!

Üsküdar'da bir binada yangın çıktı. Alevler binanın çatısını sararken çevrede korku dolu anlar yaşandı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Patlama anı saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

ALEVLER KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜLDÜ

Beş katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı..Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ve yoğun duman kilometrelerce öteden görülüyor.

İşte patlamadan ilk görüntüler: