İşte milyonlarca izlenen görüntü! Kadın, küçük kızı kaçırılmaktan böyle kurtardı - Haberler

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İşte milyonlarca izlenen görüntü! Kadın, küçük kızı kaçırılmaktan böyle kurtardı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü, kısa süre içerisinde 7 milyona yakın izlenme aldı. Söz konusu görüntüdeki kadın, dikkati sayesinde küçük kızı kaçırılmaktan kurtardı.

Küçük bir kızın kaçırılmaktan son anda kurtulduğu anlara ilişkin görüntü, sosyal medyada çok konuşuldu. Aynı zamanda aileleri uyarmak için yayınlanan görüntü, kısa süre içerisinde 7 milyona yakın görüntülenme aldı.

DİKKATİ SAYESİNDE KURTARDI

Görüntülerde küçük bir kızın marketten dondurma aldığı görülüyor. Bu sırada hemen yan tarafta telefonla konuşur gibi yapan adam da arabanın kapısını açıkta bekleterek kıza tuzak kuruyor.

TEZGAHI ANLAYINCA ARAYA GİRDİ

Adamın araba kapısını açıp kızı beklediğini anlayan market çalışanı kadın ise saniyeler farkla araya girerek küçük kızı kaçırılmaktan kurtarıyor. Kısa süre içerisinde çok sayıda yorum alan gönderiyi izleyen ailelerin, bu tarz durumlara karşı temkinli olması uyarısında bulunuldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Yaşam, Güncel, Haberler

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