İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali

İstanbul Kartal'da içinde çok sayıda vatandaşın yaşadığı 8 katlı bina çöktü. Binanın çökmeden önceki halinin görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa ve Sakarya'dan da kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

BİNADA 14 DAİRE VE 2 DÜKKAN BULUNUYORDU

Çöken binada vatandaşların yaşadığı 14 daire ve binanın alt katında dükkanların olduğu belirtildi. Görgü tanıkları enkaz altında kalanların olduğunu dile getirdi. Olay yerinden geçen kişilerin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

"YAKINLARI İÇERİDE 15 KİŞİNİN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

CNN TÜRK canlı yayına bağlanan Orhantepe Mahallesi Muhtarı, "Binada 14 daire bulunuyor. Kayıtlara göre 27 kişi ikamet ediyor.Enkazın altında 5 araç var. Yakınları içeride 15 kişinin olduğunu söylüyor." dedi.