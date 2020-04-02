İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'de en çok koronavirüs vakası görülen 10 ili açıklamasının ardından diğer kentlerdeki vaka sayısı da belli oldu. Yayınlanan haritaya göre; en çok vaka İstanbul'da, en az vaka ise Burdur'da. İşte il il koronavirüs vaka sayılarını gösteren harita.

02.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:36
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısını gösteren il bazlı bir harita paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, en çok koronavirüs vakası 8 bin 852 vaka ile İstanbul'da görüldü.

Koronavirüs vakasının bütün illerde görüldüğünü dile getiren Koca, "Bütün illerimizde bu virüsün olduğunu biliyoruz. En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Vakaların yüzde 60'i istanbul'da. İstanbul'u İzmir, Ankara, Kocaeli izliyor. En çok vefat olan ilk 10 il: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir, Adana, Sakarya. Ölenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de en çok koronavirüs vakası görülen 10 ili açıklamasının ardından diğer illerdeki vaka sayısı merak ediliyordu.

İşte il il koronavirüs vaka sayılarını gösteren harita:

İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi ilde kaç vaka var?

İŞTE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10 İL

İstanbul: 8852

İzmir: 853

Ankara: 712

Konya: 584

Kocaeli: 410

Isparta: 268

Sakarya: 207

Adana: 197

Bursa: 135

Samsun: 112

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Burdur: 2

Niğde: 3

Şırnak: 3

Ardahan: 5

Kütahya: 5

Bilecik: 5

İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?

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İllere göre koronavirüs haritası! Hangi ilde kaç vaka var?

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