Erdoğan'ın masasındaki Ayasofya anketi! CHP'lilerin yüzde 40'ı olumlu bakıyor AK Parti'nin Ayasofya ile ilgili yaptırdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan ankette İYİ Parti tabanının yüzde 70'i, CHP tabanının ise yüzde 40'ının Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti.

MYK toplantısında AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ tarafından sunulan ankete göre; AK parti ve MHP'lilerin yüzde 90'ı, İYİ Parti tabanının yüzde 70'i ve CHP tabanının yüzde 40'ının Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti. Bu yönde bir düzenlemeyi desteklemeyenler ise uluslararası ilişkiler ve AB'nin olası tepkisini gerekçe gösterdi.

GÖZLER ÇIKACAK KARARDA

Danıştay'ın 2 Temmuz'da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davadan çıkacak kararın, Ayasofya ile ilgili atılacak adımda etkili olacağı kaydediliyor.

İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA KILINABİLİR

Danıştay'ın ret kararı vermesinin de hükümetin tasarrufuna engel oluşturmayacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, müze statüsünün kaldırılması planlanan Ayasofya'da ilk namazın 15 Temmuz'da kılınabileceğini ifade etti.