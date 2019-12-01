İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

01.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 08:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, pazar günü hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4-8 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, pazar sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA