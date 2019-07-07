İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seçim sürecinde vekalet ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada İBB'nin borçlanmadığını, belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak ödeme ve harcamalar yapıldığını söyledi.

"HUKUKSAL YOLLARA BAŞVURULACAK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bazı basın yayın kuruluşlarında şahsımla ilgili yayınlanan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi Mayıs ve Haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçları, personel giderleri, hakediş ödemeleri vb.) İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl 4 aylığına geçici olarak İBB plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi) İBB'nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır" dedi.

"1.7 MİLYAR BORÇ ÇIKTI" İDDİASI

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında "Belediye'nin 31 Mart günü 26.7 milyar olan borcu 23 Haziran itibarıyla 30 milyar TL'ye çıktı. İBB'nin 82 bin olan personel sayısı bu dönemde 84 bin 500'e çıktı. Yani, 51 günlük sürede 2 bin 500 yeni personel alındı. 16 Haziran günü belediyenin kasasından tek kalemde 1.7 milyar lira çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA