İstanbul Valiliği, "Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasının Hazırlandığı" İddiasını Yalanladı

İstanbul Valiliği, gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından valilik kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin paylaşımın, gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım, gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Ekrem İmamoğlu

NE OLMUŞTU?

Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve Yeniçağ Gazetesi Köşe Yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Valiliğini kaynak göstererek yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını hazırladığını ve bugün vereceğini iddia etmişti.

Kaynak: AA