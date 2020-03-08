İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok
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İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu akşam Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yapılması planlanan herhangi bir etkinliğe izin verilmeyeceğini açıkladı.

08.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:19
İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok

İstanbul Valiliği, kendilerine bildirilen etkinliklere gerekli izinlerin verildiğini, ancak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde bu akşam bir araya gelmeyi planlayan gruplara izin verilmeyeceğini, söz konusu alanların 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde olduğunu duyurdu.

"İLAN EDİLENLER MEKANLAR ARASINDA TAKSİM YOK"

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde, bugün saat 19.00'da etkinlik duyurusu yapılmaktadır. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır."

METRO İSTASYONLARI DA KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Valiliği'nin 8 Mart'a ilişkin aldığı tedbirleri duyurdu. Buna göre, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok

Haberin Videosu:

Valilikten Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok

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