Karlı sokaklarda snowboard keyfi - Haberler
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Karlı sokaklarda snowboard keyfi

İstanbul'da iki genç, karın keyfini snowboard yaparak çıkardı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki genç, karın keyfini snowboard yaparak çıkardı.

Kentte önceki gün öğleden sonra etkisini artıran yağışıyla sokak ve caddeler karla kaplandı. Çok sayıda İstanbullu, kar dolayısıyla kapanan yollarda araçlarıyla uzun süre mahsur kalırken, kimileri ise bu durumu keyfe dönüştürdü.

Bahçelievler'de karın yağmasını fırsat bilen iki genç, karla kaplı sokakta snowboard yaparak, eğlenceli zaman geçirdi.

İkilinin bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karlı sokaklarda snowboard keyfi

Karlı sokaklarda snowboard keyfi

AA - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Güncel, Haber

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