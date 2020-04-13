Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler torbacı çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler torbacı çıktı - Haber
Kasımpaşa, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler torbacı çıktı

Koronavirüs salgını sebebiyle Kasımpaşa'da denetim yapan polis, sosyal mesafeye uymadıklarını tespit ettiği bir grubun yanına gitti. Gruptakilerin şüpheli davranışlarını gören polis, yaptıkları arama sonrasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

13.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:50
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler torbacı çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Sosyal mesafe kuralına ve yasaklara uymayanlar için denetim gerçekleştiren polis ekipleri, Kasımpaşa'da ilginç bir suçüstü yaptı. Sosyal mesafeye uyum sağlamayan bir grubu uyaran ekipler, şahısların şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine arama yaptı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçiren polis, yakaladıkları 3 kişiyi gözaltına aldı.

KAĞIT PARÇALARINA GİZLENMİŞ BONZAİ BULUNDU

Koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında Kasımpaşa Büyük Camii'nin sokağında bir grubun sosyal mesafeye uyumadığını gördü. Bunun üzerine şahısları uyarmak için yanlarına giden polis, şüpheli hareketler sergilediklerini fark etti. Kurulan tezgahtaki çantalarda aramalar gerçekleştiren polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aramalara devam eden polis, şahsın oturduğu taşın altına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucunun bulunmasının ardından şüphelilerin üstleri arandı. Yapılan aramalarda ise 3 şüphelinin üstünde kağıt parçalarına gizlenmiş satışa hazır çok miktarda bonzai bulundu. Aramaların ardından uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

SOSYAL MESAFEYE UYMADIKLARI İÇİN PARA CEZASI

Gözaltına alınan Samet E, Hüseyin Y. ve Serkan K. sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adli işlemleri yapılan şahıslara ayrıca "Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbirlerine uymamak" gerekçesiyle 1000'er lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama Haber
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haber
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haber
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler Haber
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı Haber
Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı
Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Ebru Polat Dilan Çıtak Kim Kardashian
Spor Falcao Lionel Messi Malcolm Thomas Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İstifa Twitter Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler torbacı çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 10:52:59. #1.15#
title