İstanbul'un Bazı İlçelerine Ekrem İmamoğlu'nun "Teşekkürler İstanbul" Yazılı Afişleri Asıldı

Yerel seçimleri sonrası resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun "Teşekkürler İstanbul" yazılı afişleri asılmaya başlandı. Afişlerde, "Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazılı olması dikkat çekti.

BİRÇOK İLÇEYE EKREM İMAMOĞLU'NUN AFİŞLERİ ASILDI

AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul'un birçok ilçesinde itiraz edilen sandıklarda oylar yeniden sayılmaya başlandı.Oy sayım işlemleri devam ederken İstanbul'un çeşitli yerlerine Ekrem İmamoğlu'nun "Teşekkürler İstanbul" yazılı afişleri asılmaya başlandı. Afişlerde, "Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesi kullanıldı.

İşte İmamoğlu'nun o afişi;

BİNALİ YILDIRIM'IN DA BENZER AFİŞLERİ ASILMIŞTI

Yerel seçimlerin ardından 1 Nisan ve sonrasında AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın da "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" yazılı afişleri, İstanbul'un çeşitli yerlerine asılmıştı.