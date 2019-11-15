İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu
Okulların ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. Cuma trafiğine mesai saatinden sonra tatilcilerin de eklenmesiyle trafik yoğunluğu arttı.
E-5 karayolunda eğitim öğretimdeki ilk ara tatilin başlaması ve mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararın ardından ilk ara tatilin başlaması ve mesai saatinin bitimiyle birlikte E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Yan yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi.
Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve15 Temmuz Şehitler köprülerinde, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte trafik felç oldu.
TRAFİK YÜZDE 72'YE ULAŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu ise yüzde 72 seviyelerine ulaştı.