İstanbul trafiğinde son durum
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İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul trafiğinde son durum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAFTANIN ilk iş günü mesai bitiminde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

HAFTANIN ilk iş günü mesai bitiminde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü. Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.15 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.

- İstanbul

İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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