İstanbul trafiğinde son durum

HAFTANIN ilk iş günü mesai bitiminde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

HAFTANIN ilk iş günü mesai bitiminde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü. Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.15 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı