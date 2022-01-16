İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyup Aksu yeniden seçildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyup Aksu yeniden seçildi

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyup Aksu kazandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyup Aksu kazandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı salonda, üyeler oylarını kullanırken sandıklar saat 17.00'de kapandı.

Seçimde mevcut başkan Eyup Aksu geçerli 3 bin 345 oyun 1846'sını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Sandıktan diğer adaylardan Yahya Uğur'a 787, Yaşar Arabul'a 547, İrfan Öztürk'e 119 ve Zeynep Kılıç'a 46 oy çıktı.

Öte yandan adaylardan İrfan Öztürk, genel kurulda yaptığı konuşma sırasında yanında getirdiği ipi kürsüde sallayarak, "Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün." ifadelerini kullandı.

Eyup Aksu taraftarları Öztürk'e tepki gösterirken Divan Başkanı Engin Türkmen'in müdahalesiyle gerginlik önlendi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyup Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyup Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyup Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyup Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi

 Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti! Başkan adayı kürsüden idam ipi attı

Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti! Başkan adayı kürsüden idam ipi attı

 Taksicilerin Genel Kurulu da olaylı, yumruklar havada uçuştu! Polis, salona girmek zorunda kaldı

Taksicilerin Genel Kurulu da olaylı, yumruklar havada uçuştu! Polis, salona girmek zorunda kaldı
AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyup Aksu kazandı.

title