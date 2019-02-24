Maskeli 4 Kişi Suriyeli Ailenin Evine Silahla Saldırdı! 1 Ağır Yaralı

Sultangazi'de Suriyeli ailenin kaldığı eve yüzleri maskeli 4 kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi. 7 kişinin yaşadığı öğrenilen evde 1 kişi başından silahla vurularak, ağır yaralandı.

MASKELİ 4 KİŞİ GELDİ

Gazi Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan Suriyeli ailenin evine saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz, maskeli 4 kişi geldi.

1 KİŞİ SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

Eve giren şüpheliler içeride bulunan 7 kişilik aileyi etkisiz hale getirdi. Şüpheliler evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başından vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, evde bulunan yakınları da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı.

BİNANIN GİRİŞİNE ŞERİT ÇEKİLDİ

Başından yaralanan Suriyeli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası olay yerine gelen polis binanın girişini şerit çekerek kapattı. Polis evde ve bina girişinde delil aradı.

POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırı sırasında evde bulunan diğer 6 kişinin tercüman yardımıyla bilgisine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA