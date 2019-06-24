İstanbul seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi Heyeti Başkanı: Çok agresif bir tepkiyle karşılaştık
Yenilenen İstanbul seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi heyeti başkanı Andrew Dawson, "Gözardı edemeyeceğimiz kadar çok agresif bir tepkiyle karşılaştık" dedi.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti başkanı Andrew Dawson, İstanbul seçimlerinde Türk yetkililerin daveti üzerine 13 Avrupa ülkesinden 14 yabancı gözlemcinin İstanbul'da 30 ilçede sandıklarda görev aldığını, heyettekilerin genel olarak seçim sahada olumlu karşılandıklarını ancak birkaç kez saldırgan tavırla karşılaştıklarını söyledi.
"ÇOK AGRESİF TEPKİYLE KARŞILAŞTIK"
Dawson, düzenlediği basın toplantısında "Gözardı edemeyeceğimiz kadar çok agresif tepkiyle karşılaştık. Delegelerimizin gözünü korkutma girişimleri oldu. Bu tür olayları daha önce hiçbir seçimde yaşamamıştık" diye konuştu.
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