İstanbul seçimini en yakın bilen anket şirketi KONDA Araştırma oldu

KONDA Araştırma İstanbul seçimlerinin sonucunu resmi olana en yakın şekilde bilen kurumlardan biri oldu. Konda İmamoğlu'nu yüzde 54, Yıldırım'ı yüzde 45 olarak göstermişti.

İMAMOĞLU YÜZDE 54, YILDIRIM YÜZDE 44

Saat 19:35 itibariyle resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu yüzde 54,36 seçimin kazananı Binali Yıldırım yüzde 44.69'la ikinci oldu.

KONDA Araştırmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her bilgi ancak kaynağı kadar güvenilirdir. KONDA verilerinin gerçek kaynağı, dürüstçe çalıştığı kanıtlanmış saha ekibimize teşekkür ederiz." denildi.

İşte ulusal ve uluslararası anket şirketlerinin yenilenen İstanbul seçimlerine dair araştırmalarda, tahminlere yaklaştıkları görüldü. İşte seçim öncesi yapılan anket sonuçlarından bazıları;

Piar: İmamoğlu 51,5 -Yıldırım 47

Konda : İmamoğlu 54 –Yıldırım 45

Remres: İmamoğlu 51.14 – Yıldırım 48.53

İstanbul Ekonomi Araştırma: İmamoğlu-52.11-Yıldırım 42

Konsensus: İmamoğlu 50.2-Yıldırım 48.1

Optimar: İmamoğlu 52- Yıldırım 48

MAK: İmamoğlu 44- Yıldırım 42.5