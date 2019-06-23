23 Haziran seçiminde Esenler'de son durum

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Esenler'de yarışı önde götürüyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre işte adayların aldığı oy oranı:

Açılan sandık oran yüzde 98,78;

EKREM İMAMOĞLU: 94 bin 695 oy/ yüzde 37,92

BİNALİ YILDIRIM: 152 bin 500 oy/ yüzde 61,08