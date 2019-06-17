İstanbul nüfusu kaç? İstanbul nüfusu 2019

Dünya'nın gelişmiş şehirleri arasında yer alan İstanbul, imkan çeşitliliği bakımından Türkiye'nin önemli ilidir. Ayrıca metropol olarak anılan İstanbul, tarihe damga vurmuştur. Peki, İstanbul nüfusu kaç milyon? İstanbul nüfus yoğunluğu, İstanbul'un nüfusu hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

İSTANBUL NÜFUSU 2019

İstanbul, her dönem aldığı göçler nedeniyle nüfusunu git gide arttırıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un nüfusu, İstanbul seçimleriyle tekrar gündeme gelen konular arasında yerini aldı. Türkiye'nin en gözde ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişilik nüfusa sahiptir ve bu oran ile 131 ülkeyi de ardında bırakmayı başardı. Ayrıca 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünü oluşturuyor. 5 yılda 907 bin 257 kişi artan İstanbul nüfusu yüzde 6,4 artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye yükseldi.

DÜNYA'NIN EN KALABALIK ŞEHİRLERİ

Belçika (11,5 milyon kişi), Yunanistan (11,1 milyon kişi), Avusturya (8,8 milyon kişi), İsviçre (8,5 milyon kişi) ve Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi ülkeler verilen oranlarla İstanbul'un gerisinde kaldı. Dünya'nın en kalabalık şehirleri ise: Tokyo (38 milyon 140 bin), Delhi (26 milyon 454 bin), Şanghay (24 milyon 484 bin), Mumbai (21 milyon 357 bin), Sao Paulo (21 milyon 297 bin), Pekin (21 milyon 240 bin), Mexico City (21 milyon 157 bin), Osaka (20 milyon 337 bin), Kahire (19 milyon 128 bin ), New York (18 milyon 604 bin).