İstanbul Kırmızı filmi oyuncuları kimler? İstanbul Kırmızısı filmi konusu ne?

11.10.2019 12:19

Sinemadan sonra TV'de yayınlanacak olan İstanbul Kırmızısı ilk kez TV ekranına gelecek. İstanbul Kırmızısı filmi merak edilmeye başlanırken İstanbul Kırmızı filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

İSTANBUL KIRMIZI FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İSTANBUL KIRMIZI FİLMİ KONUSU NE?

Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini bırakarak Londra'ya yerleşen eski bir yazardır. Editör olarak çalışan Orhan, ünlü yönetmen Deniz Soysal'ın doğup büyüdüğü şehirdeki çocukluk anıların anlattığı bir kitap için İstanbul'a gelir. Deniz hem tarihi aile köşkünden annesini taşımak hem de yeni filminin hazırlıkları için İstanbul'dadır. Orhan'ın İstanbul'daki işi, yayınlanmadan önce kitaba son dokunuşları yapmaktır. Ancak buluşmalarının ertesi sabahı Deniz ortadan kaybolur. Bu süreçte Orhan, Deniz'in çocukluk arkadaşı Neval de dahil, kitapta anlatılanların gerçeğin gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder. Deniz'in gizemli yaşamı ortadan kayboluşuyla birlikte aydınlatılmanın eşiğindedir...

İSTANBUL KIRMIZI FİLMİ YÖNETMENİ KİM?

İstanbul Kırmızısı Yönetmen: Ferzan Özpetek

İSTANBUL KIRMIZI FİLMİ SENARİSTİ KİM?

Senaryo: Ferzan Özpetek, Gianni Romoli

İSTANBUL KIRMIZI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Cemre Ebuzziya, Mehmet Günsür, Nejat İşler

İSTANBUL KIRMIZI FİLMİ TÜRÜ NE?

Tür: Drama

İSTANBUL KIRMIZI FİLMİ YAPIM YILI NE ZAMAN?

Yapım Yılı: 2017

İSTANBUL KIRMIZI FİLMİ VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Vizyon Tarihi: 3 Mart 2017 Cuma