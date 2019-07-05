CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı.

Mangayı selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte başkanlık binasına geçti. Binanın girişinde İBB Şeref Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, "Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına dönüştürecek. İmamoğlu'na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz O'nunla" satırlarını yazdı.

"MAHCUP OLMAYACAKSINIZ"

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra başkanlık makamına geçti. Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da "Mahçup olmayacaksınız" dedi. Ardından İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na İSMEK kursiyerlerinin yaptığı bir İstanbul resmi ile Samsun ziyaretinde tanıştığı ilkokul mezunu bir ressamın yaptığı üzerinde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kara kalemle çizilmiş resimlerinin bulunduğu tabloyu hediye etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da üzerinde İstanbul simgelerinin bulunduğu bir vazo ve çiçek armağan etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı devam eden görüşmesinin ardından açıklama yapması bekleniyor. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu daha sonra Çatalca'nın Örencik, Ormanlı, Karamandere ve Aydınlar köylerini ziyaret edecek.

Kaynak: DHA