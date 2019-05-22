İnşaat Çukuruna Düşen 9 Yaşındaki Çocuğun Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Valiliği Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Çarşamba günü saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."
NE OLDU?
İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düştü. Arkadaşlarının mahalleliye bildirmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuk 23.30 sıralarında sağ olarak çıkarıldı. Baran Geldi adlı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Geldi burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Cocuklar ölmesin nolurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAH AILESINE SABIR VERSIN KOLAY DEGIL BU INSAATLARIN SORUMLU MÜHENDISI KONTROL EDENI GÖREVLISI DENETLIYENI YOKMU BEN ALMANYADA 41 YIL INSAAT SEKTÖRÜNDE CALISTIM ÖLÜMLÜ KAZA YOK DENECEK KADAR AZDIR CÜNKI CEVRE VE IS GÜVENLIGI HER SEYIN ÖNÜNDE GELIR MÜHENDISLER VE SORUMLULAR GÖZ ACTIRMAZ GÖREVINI IHMAL ETTIGINDE MESLEK HAYATININ BITECEGINI BILIR ÜLKEMIZDE HER YERDE CEHALET VE BIR SEY OLMAZ ANLAYISI MALESEF CAN ALIYOR SORUMLULAR MESULIYET VE SUCLULUK HISSETMIYOR CÜNKI CEZALAR YETERSIZCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İnşaat alanı çevresinde hiç bir güvenlik önlemi alınmamış. Zabıta, belediye ne işe yarar? umarım o güvenlik önlemi almayan müteahhit içeriden çıkamaz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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onyedi yıl kabus gibi geçti.Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırSENAY: SENIN GIBI YALACI SENI . SENIN GIBI TURKIYENIN ILERI GITMEMESINI HATA SAVASA DALMASINI ISTEYEN COK PISLIKLER VAR. BEGENMIYORSAN TURKIYEYI DEFOL GIT OYLEYSETüm 7 yorumu okumak için tıklayın5 Yayından Kaldır