Ankara'nın Ardından İBB'nin de Tabelası Değişiyor

Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişine T.C. ibaresinin eklenmişti. Bunun ardından harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Saraçhane'de bulunan hizmet binası girişine T.C. ibaresini ekleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı üzerine hizmet binasının girişine T.C. ibaresi eklenmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ardından düğmeye basan İBB, T.C ibaresini hizmet binasına eklemek için harekete geçti.

ÖLÇÜ ALINDI, YARINA KADAR EKLENECEK

Belediye ekipleri tarafından ölçünün alınmasının ardından T.C. ibaresinin yarın akşama kadar belediye binasının girişi ile sağ ve sol yanlarında bulunan duvarlarına konulacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU: T.C İBARESİ HER YERDE OLMALI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde T.C. ibaresini çok seviyoruz, her yerde olmalı" demişti.

Kaynak: DHA