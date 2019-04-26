İstanbul Havalimanı'nda Rötar Kavgası! Görevliye Hakaret Yağdırdı

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Atlasglobal Havayolları'na ait dün saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir saat rötar yaptı.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi. Bu sırada bir yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı.

Kadın yolcu, "O koca k..ını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır" ifadelerini kullanınca görevli, "Düzgün konuş! Sen ne saçmalıyorsun ya?" diyerek yolcuya tepki gösterdi. Kadın yolcu bunun üzerine "Hooop, hooop, hop! Temas yok. Ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak s...üntünsü" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.

İşte o tepkilerden bazıları:

Kaynak: DHA