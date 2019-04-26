İstanbul Havalimanı'nda Rötar Kavgası! Görevliye Hakaret Yağdırdı
İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. Bir yolcunun hakarete varan tepkisi kameralara yansıdı.
İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, Atlasglobal Havayolları'na ait dün saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir saat rötar yaptı.
TEPKİ ÇEKEN İFADELER
Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi. Bu sırada bir yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı.
Kadın yolcu, "O koca k..ını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır" ifadelerini kullanınca görevli, "Düzgün konuş! Sen ne saçmalıyorsun ya?" diyerek yolcuya tepki gösterdi. Kadın yolcu bunun üzerine "Hooop, hooop, hop! Temas yok. Ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak s...üntünsü" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR
Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.
İşte o tepkilerden bazıları:
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bir eziğin. . Hanım gibi bir hanıma saldırı şovu. . . İğrençsin be bayan. . Ruh hastası ve eziksin. . . Sana teması ögretecek cehennem zebanileri. .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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İşte kendini bilmez bir varlık. Ağzı çalışana kadar beyni çalışsaydı bunları yapmazdı.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu gün bodrumun havasi değişti bu kadın yüzünden olmalıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bak bunu avrupa da yap, bir daha seni uçağa bildirirler mi. . Ömür boyu seyahatlerini otobüsle yapmak zorunda kalır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen nasıl bir kadnsı n kendini gök yüzünde görüyorsun senin emeğe saygın senin kişilere saygın yok sen kendni çok bilmiş ukalanın takendisi o kadın orda emir altında çalışan bir emir kulu senin gibi hava atıpta bodruma gidip sürtmüyor senin gibi bir yırtığa lanet olsun şovmen hanımCevap Yaz Yayından Kaldır