İstanbul Havalimanı'nda "Evcil Hayvan Odası" oluşturuldu
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İstanbul Havalimanı'nda "Evcil Hayvan Odası" oluşturuldu

28.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:17
İstanbul Havalimanı'nda

İstanbul Havalimanı'nda "Evcil Hayvan Odası" hizmete sunuldu.

İstanbul Havalimanı'nda "Evcil Hayvan Odası" hizmete sunuldu.

İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, havalimanının dış hatlar giden yolcu katında güvenlik kontrolü sonrasındaki alanda bulunan evcil hayvan odası ücretsiz hizmet verecek.

Bu noktada evcil hayvanlara konforlu bir seyahat deneyimi ve temel ihtiyaçlarını giderme imkanı sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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