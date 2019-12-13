İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı
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İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı

İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar yakalanan en fazla miktar oldu.

13.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:11
İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu, 'deki havalimanlarında bugüne kadar yakalanan en fazla miktar oldu.

BUGÜNE KADAR YAKALANAN EN BÜYÜK MİKTAR

Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı. İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Haber Videosu

: İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı
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