İstanbul FATİH su kesintisi! 7-8 Ekim İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Fatih ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ekim İstanbul Fatih su kesintisi saatleri...
FATİH SU KESİNTİSİ
İSKİ Fatih su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: KARAGÜMRÜK MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi: 07.10.2025 15:37:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.10.2025 16:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185