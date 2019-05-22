Çöp Kamyonunun Altında Kalan Hamile Kadın Kucağındaki Çocuğunu Fırlatarak Kurtardı

Çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan hamile kadına çarptı. Kucağında 2 yaşındaki çocuğu bulunan hamile kadın çocuğunu kurtarmak için kendisinden uzağa fırlattı. Çocuğunu kurtaran kahraman anne kamyonun altında kaldı.

Olay Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerinde saat 11.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 5 aylık hamile 37 yaşındaki Bahar B.kucağındaki 2 yaşındaki çocuğuyla karşıdan karşıya geçmeye istedi. Genç kadınaçöp kamyonu çarptı. Kamyonun kör noktasında kaldığı için şoförün görmediği Bahar B. kamyonun kendisine çarpacağını anlayınca kucağındaki çocuğunu kendinden uzak bir noktaya doğru fırlattı.

ÇÖP KAMYONU KADININ BACAKLARINI EZDİ

Kamyonun ön tekeri Bahar B.'nin bacaklarının üzerinden geçti. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının bacaklarının kırıldığı öğrenilirken, çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çöp konteynerini boşaltan kamyonun hareket etmesi ve ardından da kadına çarpması görülüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA