Son dakika: Eminönü'nde 4 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika: İstanbul Eminönü'nde 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Otel müşterileri tahliye edilirken itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.