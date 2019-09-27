İstanbul depremini hisseden Mehmet Ali Erbil: Tek başıma kalkamadığım için yattım

İstanbul depremini hisseden Mehmet Ali Erbil: Tek başıma kalkamadığım için yattım

Bugün canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, dün İstanbul'da yaşanan depremde uyuduğunu ve tek başına yerinden kalkamadığı için yatmaya devam etmek zorunda kaldığını anlattı.

27.09.2019 11:48
İstanbul depremini hisseden Mehmet Ali Erbil: Tek başıma kalkamadığım için yattım

İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Deprem anında koltukta uyuduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil, rahatsızlığından dolayı hareket edemediği için yerinden kalkmadan beklediğini söyledi.

"DEPREMDE YERİMDEN KALKAMADIM"

Evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede Kaçış Sendromu nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. İstanbul'da dün meydana gelen depremle ilgili konuşan Mali, "İlk defa depremi hissettim. Ben evde yataktaydım. Tam uyandırmaya geldiler o anda oldu. Baktım ki beni almaya gelende yok. Kendi başıma kalkamıyorum. Birinin gelip beni alması lazım." dedi.

HAYRANLARI MESAJ ATARAK DESTEK OLDU

Mali'nin bu sözleri ise hayranlarını derinden üzdü. Erbil'e destek olmak isteyen hayranları, sunuculara mesaj atarak Erbil'e okumalarını bile istedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.

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YORUMLAR (11)

  • ÇOK DALGA GEÇTI:
    ALLAH şifa versin tüm Hastalarımıza,kimsenin içini bilemeyiz fakat konuşması ve hal hareketi INSANI tanıtır.Mehmet Ali Erbil El hareketleri ve Dalga gibi konuşmalarını TV da gördükçe sınır olurdum.Neyim demeden,yarın bana birşey olabilirmi diye Aklımızdan geçirmek lagzim.Insanoğlu aciziz.....
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  • SAKAR ŞAKİR:
    10 yaş yaşlanmış bıyıkta yakışmamış hiç bir zaman ne oldum deyip şımarmayacaksın
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  • HAYAT BU:
    Her sey insanlar icin dedi. Demekki bazi dersler cikartilmis. Hayatinda cok yanlislarda yapsanda bunu farkina varabilip o hatalari tekrar yapmamakta bir erdemliktir. Allah kimsenin basina vermesin.
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  • MS:
    Habere bakın yaaaa . Yav ne üzüldüm ne üzüldüm. sabaha kadar ne yaptı ki diye meraktan uyuyamadım. Çok ta tın dın.
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