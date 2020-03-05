İstanbul'dan Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edilen yolcu uçuş ekibiyle yakın temasta bulunmuş
Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini ve yolcuların karantina altına alındığını duyurmuştu. Singapurlu yetkililer, virüs tespit edilen yolcunun, uçaktaki Türk uçuş ekibiyle yakın temasta bulunduğunu açıkladı.
Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıklayıp uçaktaki diğer yolcuların karantinaya alındığını duyurmuştu. THY'nin uçağı 14 mürettebatla İstanbul'a dönerken, Singapurlu yetkililer hasta yolcu hakkında detayları paylaştı.
"UÇUŞ EKİBİYLE YAKIN TEMASTA BULUNMUŞ"
Singapurlu yetkililerin dün gece yaptığı, "İstanbul'dan gelen THY uçağındaki yolcuda koronavirüsü tespit edildi" açıklamasının ardından bugün vaka hakkında detayları paylaştı. Singapur Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş" ifadeleri yer aldı.
14 MÜRETTEBAT TÜRKİYE'DE KARANTİNAYA ALINACAK
Reuters'a konuşan ismini açıklamayan Singapurlu yetkili, hasta yolcunun Türk olmadığını açıkladı. TK54 sefer sayılı uçuşta görev yapan 3 pilot 11 kabin ekibi boş uçakla İstanbul'a gönderildi. 14 kişilik mürettebat Türkiye'ye döndükten sonra karantina altına alınacak. Ayrıca, mürettebatta koronavirüs teşhis edilmediği de bildirildi.
NE OLMUŞTU?
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Haber Videosu: Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edilen yolcu uçuş ekibiyle yakın temasta bulunmuş
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başka hiçbir yerde yok bu haber niye acaba !!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hava alanına geldiği taksi ya da araçtan, oturduğu çevreye kadar ciddi önem arz ediyor bu durum. İstanbul''dan bahsediyoruz. . . Sadece uçuş ekibiyle bitmez yani. . . .Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Adam transit yolcuymuş. . . . yine de tedbir geniş kapsamlı olarak elden bırakılmamalı. . . .Yayından Kaldır
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BU BİZİM BU AVRUPA MERAKI OLAN TÜRKLER HE GİDİN YURT DIŞINA DAHA SONRA KAÇIN GELİN MEMELEKETE BARİ GELMEYİN BURAYA MADEM ORA KOŞULARI İYİ ORDA KALIN BİZE BULAŞTIRMAYIN GÜZEL ÜLKEM DURURKEN ZORLUĞU BERABER ATLATMAK VARKEN KOLAY PARA KAZANMAK İÇİN ÜLKEMİ DEĞİŞMEMCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Yolcu Türk değilYayından Kaldır
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14 mürettebat ile ilgili son durum ne test sonuçları negatif mi pozitif mi, karantina süreci nasıl gidiyor.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Hemen araştırıp bilgi veriyorum:)5 Yayından Kaldır