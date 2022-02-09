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Tarihi surdan kopan parça yola düştü

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul Fatih'te tarihi surlardan kopan bir parçanın yola savrulması üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te tarihi surlardan kopan bir parçanın yola savrulması üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı.

Vatan Caddesi'nin Edirnekapı sapağındaki yol kenarındaki boş arazide bulunan tarihi surların bir kısmı yıkılarak yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce, yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay nedeniyle Vatan Caddesi'nin Edirnekapı yönündeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Tarihi surdan kopan parça yola düştü

Tarihi surdan kopan parça yola düştü

Tarihi surdan kopan parça yola düştü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Vatan Caddesi, Edirnekapı, İstanbul, Fatih, Güncel, Haber

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