: Son dakika: Ünlü mafya lideri Yakup Süt yakalandı

14.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen Yakup Süt ve adamlarını yönelik operasyon yaptı. Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

ÇETESİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü lideri Yakup Süt'ün de olduğu öğrenildi. Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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