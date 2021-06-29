İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi

İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara'da gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'daki gösteride polisin AFP foto muhabirine yönelik müdahalesini protesto etti.

Ankara'da gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'daki gösteride polisin AFP foto muhabirine yönelik müdahalesini protesto etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda, Abdi İpekçi Parkı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki yürüyüş sırasında polisin AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a müdahalesini kınadıklarını söyledi.

Mayda, "Meslektaşlarımız, toplum adına görevlerini yürütürken, ağır şiddetle karşı karşıya kalıyor. İçişleri Bakanlığının gösteriler sırasında polislerin görüntülerinin alınamayacağına yönelik yasa dışı genelgesinin ardından bu şiddet, çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşmış durumda. Gazetecilik suç değildir, bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından, "Özgür basın susturulamaz", "Şiddete hayır" ve "Nefes almak istiyoruz" sloganları attı, fotoğraf makineleri ile kameralarını yere koyarak tepkilerini gösterdi.

İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi
İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi
İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi
İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Burak Yılmaz Emre Kocadağ Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.06.2021 14:25:50. #1.13#

title