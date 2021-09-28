İstanbul'daki Arap ülkelerinin başkonsolosları İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da görev yapan Arap ülkelerinin başkonsolosları, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, başkonsoloslar ile ilgili ülke vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'ndan seyahatleri sırasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.